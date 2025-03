Tutto pronto per la 50^ edizione del Gran Carnevale di Scerni

Sfilata dei carri allegorici realizzati dai carnevalari scernesi, spettacoli di maschere, trucca bimbi, sbandieratori, Dj set e fuochi d'artificio. Queste saranno le attrazioni di domani martedì 4 marzo, che andranno in scena per il Gran Carnevale di Scerni.

"Una giornata di eventi che, assieme all'Amministrazione comunale, vede lavorare in sinergia l'associazione dei Carnevalari, altre associazioni, volontari, ragazzi e tessuto commerciale". Questo il commento del presidente del sodalizio Ottavio Ubaldi durante la presentazione del Carnevale in Municipio dove ha rimarcato come "quest'anno ricade la 50° edizione pertanto sarà un carnevale particolare per numero di carri e maschere realizzate, un evento che ha coinvolto l'intera comunità scernese. Ringraziamo gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito in qualsiasi forma alla realizzazione di questo evento unico sul nostro territorio".

"Come ente – sottolineano il sindaco Daniele Carlucci unitamente alla giunta - abbiamo fin da subito sostenuto l'evento per la sua cinquantesima edizione, venendo incontro alle esigenze e alle richieste degli organizzatori. Un sentito ringraziamento va a quanti hanno pensato questo Carnevale e si sono spesi per la realizzazione dello stesso, nella speranza che possa essere una realtà sempre più bella del nostro paese, e un momento di aggregazione, che da sempre contraddistingue la comunità di Scerni".

Il programma nel dettaglio è il seguente:

- 14.30 Ritrovo carri allegorici e numeri a piedi presso piazzale Don Mario D'Ippolito;

- 15.00 Partenza del Corteo;

- 17.30 Fuochi Pirotecnici;

18.00 Ringraziamenti, saluti istituzionali estrazione lotteria;

A seguire Dj Set