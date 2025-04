Pollutri, torna la Sfilata delle Some

Domenica 6 aprile (in anticipo per la coincidenza con la Domenica delle Palme e la Pasqua) iniziano a Pollutri i festeggiamenti in onore del Patrono San Nicola di Bari con la Sfilata delle Some, con i trattori che porteranno la farina che servirà per la preparazione dei taralli di San Nicola, e a seguire la tradizionale Tavolata delle Some.

Il programma di domenica 6 aprile:

ore 12.00 Sfilata delle Some con partenza dal Centro Polifunzionale "Paolo Pepe"

a seguire tradizionale Tavolata delle Some (per prenotazioni 0873907025)

Quest'anno ricorre il 4° centenario del Patrocinio di San Nicola, i cui festeggiamenti culmineranno nei giorni 2-3 e 4 maggio.