San Salvo rinnova fede e devozione verso la Madonna delle Grazie

Fede e raccoglimento hanno caratterizzato a San Salvo la serata di martedì 13 maggio, giorno in cui la Chiesa Cattolica celebra e onora la Madonna di Fatima.

Con inizio alle ore 21, la comunità della Parrocchia di San Giuseppe, assieme al Comitato Feste Madonna delle Grazie 2025, si è ritrovata dinanzi all'antica chiesetta intitolata alla Madonna delle Grazie per traslare la statua della Madonna, attraverso una fiaccolata snodatosi per le principali strade cittadine fino a giungere nella Chiesa madre di San Giuseppe, dove rimarrà ino a domenica 25 maggio, giorno in cui la Chiesa celebra e onora la Madonna delle Grazie.

Immagini in copertina a cura di Giampietro C.