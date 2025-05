Festeggiamenti in onore di Santa Maria Stella Maris a Vasto Marina, sabato la processione in mare dal Pontile

Come da tradizione, il 31 maggio, ultimo giorno del mese dedicato alla Vergine Maria, si festeggia Santa Maria Stella Maris nell’omonima Parrocchia di Vasto Marina.

Nei giorni 28, 29 e 30 maggio il Solenne Triduo di Preghiera: alle ore 17 30 recita del Santo Rosario e alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Massimiliano Sira dei Frati Minori Cappuccini di Sardegna e Corsica

Sabato 31 maggio, festa di Santa Maria Stella Maris, alle ore 17.15 il Santo Rosario Meditato e alle 18 Santa Messa Solenne presieduta da Sua Ecc. Mons. Mauro Lalli, Arcivescovo e Nunzio Apostolico. Al termine della celebrazione eucaristica Processione per le vie di Vasto Marina accompagnata dalla Banda San Martino di Vasto, imbarco della statua della Madonna nella zona del Pontile e suggestiva Processione e corteo di barche in mare con benedizione e Omaggio ai Caduti in Mare.

Al rientro in chiesa il Coro dei bambini della parrocchia omaggerà la Madonna con alcuni canti.