Madonna dei Miracoli, migliaia di partecipanti alla tradizionale processione

Un lunghissimo corteo ha attraversato via dei Tigli fino alla Basilica Santa Maria dei Miracoli ieri sera. Alla luce delle fiaccole migliaia di fedeli si sono incamminati dalla Parrocchia del Santissimo Salvatore, nel centro di Casalbordino, fino alla Basilica in cui la tradizionale processione si è conclusa con la Santa Messa.

Anche quest’anno la tradizione è tornata quest’anno con tutta la forza della devozione e del profondo legame tra la comunità e Maria Santissima. Una devozione custodita e valorizzata ogni anno da un numeroso e organizzato Comitato Feste, che negli ultimi due anni non si è mai fermato del tutto e quest'anno è tornato a donare a tutta la comunità la straordinaria Festa del 10 e 11 giugno.

La tradizione narra che Alessandro Muzio, l’11 giugno 1576, si recò ai suoi campi con la paura dei danni che poteva aver comportato la terribile tempesta che si era abbattuta sul circondario. Durante il cammino gli apparse Maria Santissima e lo rassicurò: per la sua grande devozione i suoi campi erano rimasti intatti. Nei giorni scorsi il repentino mutamento meteo, con l’arrivo di piogge forti, ha fatto temere più di qualcuno per la festa. Non temere disse la Madonna dei Miracoli ad Alessandro Muzio e lo ripete ancora oggi a tutti coloro che sono animati da grande devozione. In questi momenti bui della storia dell’umanità, tra l’incertezza e la speranza per l’agognata fine della pandemia e i venti di guerra (che c’è chi arriva a definire “mondiali”), il “non temere”, il “non abbiate paura” (come disse San Giovanni Paolo II in occasione della sua elezione al soglio pontificio) giunge ai cuori e all’animo ancora oggi.

Il momento più emozionante e commovente è stato l’arrivo della statua della Madonna dei Miracoli in Basilica. I ripetuti applausi, le invocazioni a Maria Santissima sono stati grida e segni di liberazione, delle vibrazioni più profonde dell’animo che ieri sera hanno nuovamente animato la Basilica sgorgando spontanei dal cuore accanto a Colei che unisce l’intera comunità, una devozione che si fa popolo, cultura, tradizione, storia, struggente e straordinaria.

Oggi proseguirà il ricco programma della Festa che culminerà questa sera con il concerto di Alex Britti alle 21.30.