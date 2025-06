Canti e danze a Punta Penna all'alba della nuova estate

Torna anche quest’anno, come sempre attesissimo, l’appuntamento con il Coro Polifonico Stella Maris per il Concerto del Solstizio d’Estate per salutare l’inizio della bella stagione.

Sabato 21 giugno alle 5.10 il Coro ed il Gruppo Danze e Strumenti Medievali diretti da Paola Stivaletta saranno di nuovo all'esterno della Chiesa di Santa Maria di Pennaluce a Punta Penna per celebrare il giorno più lungo dell’anno e l’inizio dell’estate astronomica.

Anche questa undicesima edizione è stata realizzata in collaborazione con l’Histonium Ballet Center.

Il Concerto è ormai un appuntamento fisso per i sempre più numerosi appassionati che affollano pazientemente il prato della chiesetta di Punta Penna, per godere dei canti, delle danze, dei fuochi e dello spettacolo del sorgere del sole dal mare.

Il Concerto del Solstizio d’Estate si rifà a delle antichissime tradizioni tra sacro e profano di civiltà e religioni diverse ed è collegata alla storia della Notte di San Giovanni.