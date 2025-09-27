Partecipa a IlTrigno.net

Solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi a San Buono

Tradizioni
Tutto pronto a San Buono nella Parrocchia San Lorenzo Martire, dove, sabato 4 ottobre, si rinnoveranno i tradizionali festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi Patrono d'Italia.

Questo il dettagliato programma della festa:

Domenica 28 settembre:

Ore 17.30: Santa Messa presso il Convento di Sant'Antonio, traslazione della statua del Santo verso la Parrocchia di San Buono;

Venerdì 3 ottobre:

Ore 17.30: Santa Messa, preghiera del transito di San Francesco;

Sabato 4 ottobre:

Ore 18: Santa Messa in onore di San Francesco d'Assisi e benedizione dei mostaccioli;

Processione del Santo accompagnata dal “Complesso Bandistico di Gissi” e dai Fuochi pirotecnici “Pirofantasy Vasto”;

Ore 19.30: Serata Musicale in Piazza Celestino Cupaiolo, tradizionale panino con la mortadella;

Domenica 5 ottobre:

Ore 17.30: Celebrazione conclusiva presso il Convento di Sant'Antonio con Solenne Benedizione Eucaristica.

Il parroco e il Comitato Feste ringraziano tutta la comunità per la partecipazione e per la riuscita della festività dell'anno 2025.

