'Fuoco di San Tommaso', la rievocazione al centro di San Salvo

Nella serata di sabato 20 dicembre l'iniziativa che ricorda l'arrivo in città delle reliquie del Patrono San Vitale

redazione
Tradizioni
Rinnovato l'atteso e suggestivo appuntamento con il Fuoco di San Tommaso,Lu Foche de Sande Tumuässe”, al centro di San Salvo.
 
La rievocazione storica si è tenuta sabato 20 dicembre: momento centrale l’accensione del Fuoco da parte di Don Raimondo Artese assieme al sindaco Emanuela De Nicolis e la benedizione dello stesso da parte del parroco di San Giuseppe: rito solenne che ha dato il via alla rievocazione storica dell’arrivo in città delle reliquie di San Vitale Martire, Patrono di San Salvo.
 
La serata è poi proseguita con appuntamento musicale molto atteso, il concerto di Alberto Bertoli in Piazza San Vitale.
 
Foto di Simone Colameo
