'Fuoco di San Tommaso', la rievocazione al centro di San Salvo

Rinnovato l'atteso e suggestivo appuntamento con il Fuoco di San Tommaso, “ Lu Foche de Sande Tumuässe ”, al centro di San Salvo .

La rievocazione storica si è tenuta sabato 20 dicembre: momento centrale l’accensione del Fuoco da parte di Don Raimondo Artese assieme al sindaco Emanuela De Nicolis e la benedizione dello stesso da parte del parroco di San Giuseppe: rito solenne che ha dato il via alla rievocazione storica dell’arrivo in città delle reliquie di San Vitale Martire, Patrono di San Salvo.