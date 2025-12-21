'Fuoco di San Tommaso', la rievocazione al centro di San Salvo

Rinnovato l'atteso e suggestivo appuntamento con il Fuoco di San Tommaso, “Lu Foche de Sande Tumuässe”, al centro di San Salvo.
La rievocazione storica si è tenuta sabato 20 dicembre: momento centrale l’accensione del Fuoco da parte di Don Raimondo Artese assieme al sindaco Emanuela De Nicolis e la benedizione dello stesso da parte del parroco di San Giuseppe: rito solenne che ha dato il via alla rievocazione storica dell’arrivo in città delle reliquie di San Vitale Martire, Patrono di San Salvo.
La serata è poi proseguita con appuntamento musicale molto atteso, il concerto di Alberto Bertoli in Piazza San Vitale.
Foto di Simone Colameo