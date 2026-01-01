Tuffo collettivo per il 'Bagno di Capodanno' a Vasto Marina

Ormai Ã¨ diventata una consuetudine il bagno della mattina di Capodanno a Vasto Marina.

Intorno a mezzogiorno di giovedÃ¬ 1 gennaio 2026, con condizioni di mare piÃ¹ calme dopo le onde dellâ€™ultimo dellâ€™anno, in una bella giornata di sole leggermente ventilata e caratterizzata da una temperatura â€˜frizzanteâ€™ dopo il quasi zero della notte, i partecipanti, 28 in totale (tra le quali 6 donne) - capitanati da Leonzio Generoso, plurimaratoneta dai piÃ¹ conosciuto come 'Gigi Sport', e dal dottor Lucio Del Forno, giÃ primario di Medicina al â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto - si sono ritrovati nello specchio d'acqua antistante il Lido Miramare di localitÃ San Tommaso, nella zona della pista ciclopedonale della riviera, salutando con un tuffo collettivo lâ€™arrivo del nuovo anno, come segno di buon auspicio, di energia e determinazione, e augurando a tutti un 2026 di serenitÃ e soddisfazioni.

Prima del tradizionale bagno di Capodanno si era tenuta la 13^ edizione dellâ€™Eco Passeggiata di inizio anno â€“ Ecocross del Mare, su iniziativa dei sodalizi Rari Nantes in Gurgite Vasto, Runners Casalbordino, Podistica Vasto, Podistica San Salvoe Atletica Vasto.

In riva al mare, presenti familiari e amici dei protagonisti e non pochi curiosi, spazio poi a fumogeni tricolori, immancabili brindisi e, al termine, la consegna di attestati di partecipazione agli audaci tuffatori.

Di seguito i protagonisti del Bagno di Capodanno al â€˜Miramareâ€™ di Vasto Marina: Alessandro Lombardi (il piÃ¹ piccolo del gruppo), Irina Gladilina, Giuseppe Ronzitti, Luigi Celenza, Luigi Marchesani, Massimo Tulli, Nicola De Cinque, Francesco Orlando, Francesco Scurti, Nicola Scoccia, Annalisa Verrino, Stefano Marchesani, Lucio Del Forno, Simona Del Forno, Xenya Kurockina, Stefano Marotta, Silvia Scopa, Andrea Bartolini, Ettore Primiceri, Francesca Bozzelli, Francesco Di Fonzo, Antonio Fusani, Marco Cimini, Alessandro Moser, Pierpaolo Giaccio, Andrea Bose, Eric Haschnik e Generoso Leonzio (Gigi Sport).