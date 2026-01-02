Nel borgo antico di Furci fervono i preparativi per il Presepe Vivente

Come reso noto da parroco e rettore del Santuario del Beato Angelo don Angelo Di Prinzio, la comunitÃ di Furci Ã¨ pronta per rivivere uno dei momenti piÃ¹ belli e significativi della cristianitÃ : il Presepe Vivente che, per il secondo anno consecutivo, animerÃ il centro storico nelle date del 3 e 4 gennaio.

Questo il programma degli eventi:

Sabato 3 gennaio:

Ore 17.15: partenza sfilata da Piazza Beato Angelo. A seguire preghiera a cura di Don Angelo Di Prinzio

Domenica 4 gennaio:

Ore 18: apertura del Presepe Vivente per le vie del borgo antico.