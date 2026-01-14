'Lu Sand Andonie – Il canto della tradizione'

Il tradizionale Canto di Sant’Antonio, organizzato dalla New Generation di San Salvo, torna a risuonare nel nostro territorio, rinnovando una tradizione popolare che da sempre unisce comunità, fede e identità culturale.
“Iniziative che vanno sostenute e incentivate qui a San Salvo dove da sempre è stata molto viva la tradizione dei gruppi che eseguivano i canti del Sant’Antonio, rappresentativi di tutta la zona” afferma il sindaco Emanuela De Nicolis.
Venerdì 16 gennaio
Partenza ore 18:00 dal Centro Commerciale Costaverde di Montenero di Bisaccia.
A seguire, il canto proseguirà lungo le vie del centro di San Salvo, portando musica, calore e memoria collettiva.
Un appuntamento da vivere e condividere, per mantenere vive le nostre radici e tramandarle alle nuove generazioni.