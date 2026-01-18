Fede, memoria e tradizione popolare nel 'Sant'Antonio' a Montalfano

Si Ã¨ rinnovata anche quest'anno, a Montalfano, la tradizione del Sant'Antonio, uno degli appuntamenti piÃ¹ sentiti e radicati nella comunitÃ locale.

La manifestazione, che intreccia fede, memoria e tradizione popolare, rappresenta un momento centrale della vita culturale del paese e un'occasione di profonda partecipazione collettiva.



La rievocazione dei canti di Sant'Antonio Abate costituisce un elemento di forte identitÃ per Montalfano, richiamando l'attenzione sul valore delle tradizioni popolari come patrimonio culturale da tutelare, custodire e tramandare alle future generazioni.



L'Associazione Montalfano Terra Nostra desidera ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno preso parte all'iniziativa, contribuendo con la loro presenza a mantenere viva una tradizione che continua a essere segno di appartenenza, comunitÃ e continuitÃ storica.