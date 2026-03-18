In preparazione alla Festa della Sacra Spina, il programma della Quintena

La Sacra Spina, custodita nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, è senz’altro una reliquia molto cara alla devozione dei vastesi ma anche un rimando ad un “pungolo spirituale”, un invito al cambiamento e alla conversione.

Proprio a partire da questa simbologia, la Quintena (cinque serate di preparazione alla Festa) del 2026 metterà in relazione il Volto di Cristo sfigurato dalla violenza con i tanti volti di oggi, bisognosi di uno sguardo di amore.

Il tema generale promosso dal parroco don Domenico Spagnoli e dalla Confraternita della Sacra Spina sarà “La Sacra Spina e i volti della passione” e il percorso verrà inaugurato domenica 22 marzo alle ore 18:00 da Mons. Pietro Santoro, Vescovo emerito di Avezzano.

A seguire tutte le sere alle ore 18:00 si alterneranno i predicatori invitati.

Lunedì 23 marzo interverrà don Gianmarco Medoro, giovane parroco di Abbateggio e Roccamorice sul tema “Il volto giovane della Chiesa” mentre martedì 24 don Federico Palmerini, referente della pastorale universitaria de L’Aquila, rifletterà su “Il volto del futuro”.

Mercoledì 25 tornerà un sacerdote conosciuto a Vasto, don Gianfranco Travaglini educatore in Seminario, per affrontare il tema “Il volto delle generazioni” mentre l’ultima serata sarà affidata a don Ennio Grossi, parroco di Tagliacozzo su “I volti del servizio”.

Venerdì 27 marzo, festa della Sacra Spina, le Sante Messe saranno celebrate alle ore 7:30 – 10:15 – 11:30 e la Solenne Concelebrazione delle ore 18:00 sarà presieduta dall’Arcivescovo della diocesi Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte con i sacerdoti della città a cui seguirà la tradizionale processione con la Reliquia.

Ogni giorno si potrà venerare la Sacra Spina, esposta solennemente in Chiesa, con le lodi mattutine delle ore 08:00 così come tutte le celebrazioni e le catechesi verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Parrocchia.

“Che la Quintena possa diventare un’occasione per aprire gli occhi sui volti dei fratelli e delle sorelle troppe volte vittime di indifferenza”, sottolinea don Domenico Spagnoli nell’invitare i fedeli alla partecipazione.