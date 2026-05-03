Celebrata la festa di San Giuseppe Lavoratore a San Salvo Marina

Venerdi 1° maggio la comunità parrocchiale di Nostro Signore Gesù Cristo a San Salvo Marina ha rinnovato la propria fede e devozione onorando la figura di San Giuseppe Lavoratore, attraverso la celebrazione della Santa Messa Solenne officiata da don Gianluca Catania, seguita dalla Processione per le strade principali della Marina, accompagnata dalle note del Complesso Bandistico “Città di San Salvo”.
In conclusione, benedetti e distribuiti ai numerosi fedeli accorsi per la ricorrenza i tradizionali dolci in onore di San Giuseppe.
Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni