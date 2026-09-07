Madonna delle Grazie, pellegrinaggio San Salvo-Monteodorisio e la conferma di una storia di devozione

All’alba di domenica 6 settembre 2026, quando San Salvo è ancora avvolta dal silenzio e le strade custodiscono il buio della notte, come ogni prima domenica di settembre da oltre 40 anni, centinaia di fedeli si sono radunati davanti alla chiesetta della Madonna delle Grazie per il tradizionale pellegrinaggio a piedi verso Monteodorisio.

Davanti alla chiesetta della Madonna delle Grazie, come ogni anno, si è radunato un popolo silenzioso e fedele: donne, uomini, giovani, anziani, famiglie intere, passeggini, fratelli e sorelle, coppie che camminano mano nella mano anche dopo cinquant’anni di matrimonio. C’è chi lo fa da decenni, chi da qualche anno, chi non ha mai mancato l’appuntamento, e chi invece affronta la prima volta, con quel timore di restare sola nel cammino… e poi scopre che non si è mai soli quando si cammina con Maria.

È un pellegrinaggio che non è mai uguale: ogni anno cambia, ogni anno sorprende, ogni anno rivela qualcosa di nuovo. Eppure resta sempre lo stesso popolo, “il tuo popolo in cammino”, come nel canto che si alza piano tra i passi: «Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida…» «Siamo il tuo popolo, Signore, e camminiamo verso Te.»

Nel cammino c’era chi pregava per una grazia ricevuta, come una guarigione. Chi ringraziava per la vita, per i doni che spesso si danno per scontati. Chi invece invocava una grazia nuova, urgente, necessaria, come il nonno di uno dei ragazzi feriti nel tragico incidente di qualche giorno fa. Tutti hanno pregato per per Claudio Santavenere e sua zia Annabella Cerbone, per i ragazzi rimasti, per le loro famiglie. Un pugno allo stomaco per San Salvo, un dolore che si porta nel cuore e nei passi.

Il cammino: tra buio, preghiera e incontri inattesi

Alle prime luci dell’alba, il gruppo si è mosso lungo le strade che collegano San Salvo a Monteodorisio. Davanti due Carabinieri, che come due angeli custodi, uno a piedi e uno in auto che precedeva i pellegrini per segnalare alle macchine di rallentare: una cura silenziosa, preziosa, che rende sicuro il cammino nel buio.

La preghiera del Rosario ha accompagnato ogni passo: tutti i misteri, tutte le decine, tutte le invocazioni. A guidarlo, all’inizio è don Andrea Manzone, che ha ricordato ai pellegrini che «andando dietro alla croce, andremo verso una meta, accompagnati dalla Madre celeste»

Il ristoro di Cupello: il luogo del passaggio del testimone

Nella zona industriale di Cupello, come ogni anno, non è mancato il ristoro offerto dalla famiglia di Nicola D’Ippolito, che iniziò questa tradizione insieme alla moglie e ai figli. Un gesto semplice, ma carico di amore, che continua anche oggi che Nicola “è al cospetto di Dio” (leggi).

Proprio lì, nel punto del ristoro, è avvenuto il passaggio del testimone: don Andrea ha ceduto la guida del Rosario e del pellegrinaggio a don Raimondo Artese, il parroco che cammina con il suo popolo, che cammina con Maria, che cammina dentro la storia della comunità.

Dopo circa due ore e mezza, dalla partenza, il santuario della Madonna delle Grazie di Monteodorisio si è svelato in fondo alla discesa, come una consolazione, come un abbraccio.

Lì, i pellegrini sono stati accolti dalla celebrazione eucaristica dedicata a loro, a questo popolo che ogni anno rinnova la sua fede con i piedi, con il cuore, con la voce.

E mentre i pellegrini arrivavano, un altro gruppo stava ripartendo:

un incrocio di canti, di saluti, di sorrisi, di “Ave Maria” che si intrecciavano nell’aria.

Due popoli, un’unica Madre.

A fissare i ricordi di questo pellegrinaggio 2026, camminando dentro un popolo che non smette di camminare Pino Cavuoti, Simone Colameo e Maria Napolitano.







