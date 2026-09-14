Festa della Madonna Addolorata, Messa e Processione a San Salvo

La Parrocchia San Nicola Vescovo San Salvo si prepara a vivere, martedì 15 settembre, la memoria liturgica della Beata Vergine Maria Addolorata.
E' una delle devozioni più amate e sentite dal popolo cristiano.
Il giorno dopo la festa dell'Esaltazione della Santa Croce, la Chiesa invita a contemplare Maria unita alla Passione del Figlio, Maria dei dolori e Madre della Speranza.
La serata sarà un momento di preghiera intensa e di affidamento comunitario.
Il programma della ricorrenza prevede: Santo Rosario meditato sui sette dolori di Maria, Santa Messa Solenne in onore della Madonna Addolorata e Supplica e canto dello Stabat Mater.
Al termine della celebrazione delle ore 18.30, come da tradizione, si snoderà per le principali strade cittadine una Processione di fedeli che accompagnerà la Statua della Madonna Addolorata che sarà scortata dai membri del Comitato Feste San Pio 2026.
Il parroco don Antonio Totaro invita tutta la comunità a partecipare: “Maria Addolorata ci insegna a restare sotto la Croce senza fuggire, a trasformare il dolore in amore. E' la madre che consola le nostre famiglie e la nostra città”.
La festa dell'Addolorata a San Salvo non è solo un appuntamento liturgico, ma un momento di identità per tante famiglie che da generazioni affidano a Lei le sofferenze, malati e persone sole.
La cittadinanza è invitata a unirsi in preghiera.