San Michele a Vasto, ecco il programma: il 30 settembre Le Vibrazioni in concerto

Ufficializzato nella giornata di lunedì 14 settembre il programma della Festa di San Michele Arcangelo, Patrono di Vasto. Anche quest’anno saranno cinque le giornate ricche di eventi per la sempre sentita ricorrenza, sottolineano da palazzo di città.

Sabato 26 settembre: alle 17:00, in Via Adriatica, si terrà il Centenario dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Vasto; alle 18:30, ai Giardini d’Avalos, sarà protagonista il Concerto della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Sud; alle 20:30, in Piazza Rossetti, spazio a Muevelo on Tour – Noche de Caribeño; infine, alle 23:00, in Piazza L. V. Pudente, appuntamento con Piazza in Musica.

Domenica 27 settembre: alle 19:00, ai Giardini d’Avalos, Fernanda D’Ercole presenta “Insolito Quintet – Pop d’Autore”; alle 21:00, in Piazza del Popolo, si terrà “That’s Amore” con Piero Mazzocchetti in concerto.

Lunedì 28 settembre: alle ore 19:00, ai Giardini d’Avalos, “Il violino che non ti aspetti” con The Bobson Project; alle 22:00, in Piazza L. V. Pudente, il concerto di Umberto Palazzo e il Santo Niente.

Martedì 29 settembre: alle 16:30 si esibirà per le vie del centro storico la Banda San Martino Incoronata; alle 18:00, nella Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, si terrà il Premio San Michele, a cura dell’Associazione Culturale San Michele; alle 21:00, in Piazza Rossetti, è previsto il Concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri; infine, alle 23:30, in Piazza L. V. Pudente, appuntamento con Piazza in Musica.

Sante Messe,nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, alle ore 07:30, 10:15, 11:30 (presieduta dall’Arcivescovo Mons. Bruno Forte) e 19:00.

Mercoledì 30 settembre: alle 16:30 l’esibizione per le vie del centro storico della Banda San Martino Incoronata; alle 18:00 Santa Messa a Santa Maria Maggiore (presieduta dall’Arcivescovo Mons. Bruno Forte), seguita dalla Processione di ritorno della Statua del Patrono nella Chiesa di San Michele Arcangelo; alle 22:00, in Piazza Rossetti, il concerto de Le Vibrazioni; chiuderà la serata il tradizionale spettacolo pirotecnico. Le altre Sante Messe sono previste alle ore 07:30 e 10:15.

«Un calendario di iniziative ricco e articolato, frutto di un intenso lavoro di squadra, per il quale rivolgo, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, un sincero ringraziamento alle persone, agli uffici, alle associazioni e alle realtà che, con impegno e passione, contribuiscono alla realizzazione di questa importante manifestazione.

Si stanno valutando con le forze dell’ordine e gli organi competenti le possibili soluzioni per il collocamento delle giostre, nel pieno rispetto delle rigide disposizioni in materia di sicurezza e delle circolari del Ministro dell’Interno Piantedosi», le parole del sindaco Francesco Menna.

