Celebrazioni religiose per il Patrono San Michele, gli appuntamenti a Vasto

Vasto si prepara alle celebrazioni religiose per la festa del Patrono San Michele Arcangelo.

Sabato 19 settembre alle ore 18:30 la statua del Santo sarà traslata dalla sua omonima chiesa a quella di Santa Maria Maggiore con la partecipazione delle Confraternite della Città e dei fedeli della comunità e in particolare della Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo.

Alle ore 19:00 santa messa presieduta da Don Nicola Del Bianco che incentrerà l’omelia su “La storia alla luce della fede”.

Da domenica 20 settembre avranno inizio le catechesi per la Novena di preparazione alla festa religiosa del 29 che si ispireranno alla Lettera Enciclica di Papa Leone XIV “Magnifica humanitas” secondo il seguente programma:

Domenica 20 ore 19:00 - Don Domenico Spagnoli: “La Pasqua settimanale per rimanere umani”;

Lunedì 21 ore 19:00 - Don Gianni Sciorra: “La Chiesa e lo sviluppo integrale dell’uomo”;

Martedì 22 ore 19:00 - Don Amerigo Carugno: “L’Intelligenza artificiale e ciò che non possiamo perdere”;

Mercoledì 23 ore 19:00 – Don Nicola Fioriti: “Il vero «più che umano»: grazia e umanesimo cristiano”;

Giovedì 24 ore 19:00 – Padre Tonino Levita: “La verità come bene comune”;

Venerdì 25 ore 19:00 - Don Luca Corazzari: “La dignità del lavoro nella transizione digitale”;

Sabato 26 ore 19:00 – Don Daniele Pusti: “Custodire la libertà contro dipendenza e mercificazione”;

Domenica 27 ore 19:00 – “Il delirio di onnipotenza e lo scandalo della Croce”;

Lunedì 28 ore 19:00 - Padre Luigi Stivaletta: “Costruire la civiltà dell’amore”.

Martedì 29 settembre, giorno della festa di San Michele Arcangelo le Sante Messe saranno celebrate alle ore 7:30, 10:15, 11:30 (presieduta dall’Arcivescovo Mons. Bruno Forte con la partecipazione di tutti i parroci della città) e alle 19:00.

Mercoledì 30 settembre Sante Messe alle ore 7:30 e 10:15 e alle 18:00 presieduta dall’Arcivescovo. Alle ore 19:00 la solenne Processione al termine della quale, attraversando le vie cittadine, la statua del Patrono sarà riportata da Santa Maria Maggiore nella Chiesa di San Michele Arcangelo.



