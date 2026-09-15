Rinnovata la tradizionale Fiera in onore di San Rocco a San Salvo

Si e' svolta nella giornata di martedi 15 settembre a San Salvo la tradizionale Fiera in onore di San Rocco, appuntamento fisso del calendario cittadino che ogni anno richiama sansalvesi e visitatori dai paesi limitrofi.

Dalle ore 8 alle ore 14, la zona 167 - area mercatale ha ospitato le bancarelle degli operatori commerciali su area pubblica organizzata dalla Confcommercio di Chieti e dall'assessore al Commercio Carla Esposito: abbigliamento, calzature, prodotti per la casa, articoli artigianali e specialitÃ alimentari hanno animato Viale Alcide De Gasperi, via Francesco Paolo Tosti, via Verdi e via Cesare De Titta.

Per consentire il regolare svolgimento, il Comando di Polizia Locale aveva disposto dalle ore 6.30 alle 16.30 il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle vie interessate, con percorso alternativo consigliato per l'accesso ai plessi scolastici.

La Fiera di San Rocco, legata alla devozione per il Santo protettore a San Salvo venerato nella piccola chiesa cinquecentesca di via San Rocco - si conferma cosÃ¬ non solo un momento commerciale, ma anche occasione di socialitÃ e di continuitÃ con la tradizione locale.