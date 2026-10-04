San Michele festeggiato a Perth dai vastesi d'origine

Tradizione rispettata anche quest'anno per le celebrazioni a Perth in onore di San Michele Arcangelo, Patrono di Vasto, su impulso di un gruppo di vastesi da anni presente nella città australiana dal 1989 gemellata con Vasto.
A promuovere l'appuntamento, nella Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, e è stata la San Michele Association, presieduta da Michele Canci.
Scrive Fernando Desiati, vastese da diversi anni a Perth: “In tanti hanno partecipato alla Messa in onore di San Michele e San Francesco, quest’anno arricchita dalla presenza della locale associazione di ex Carabinieri. Dopo la celebrazione rinfresco nella sala adiacente con panino con porchetta, pizza e tipici dolci vastesi offerti dall’associazione San Michele”.
Appuntamento che è uno di quelli organizzati durante l'anno nell'intento di mantenere vive le tradizioni della terra natia ed il legame con essa seppur con le difficoltà dell'età che avanza per molti vastesi emigrati che in maniera più intensa sentono questa esigenza.
Nella foto Desiati con il presidente Canci e la statua di San Michele a Perth