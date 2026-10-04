San Michele festeggiato a Perth dai vastesi d'origine

Scrive Fernando Desiati, vastese da diversi anni a Perth: “In tanti hanno partecipato alla Messa in onore di San Michele e San Francesco, quest’anno arricchita dalla presenza della locale associazione di ex Carabinieri. Dopo la celebrazione rinfresco nella sala adiacente con panino con porchetta, pizza e tipici dolci vastesi offerti dall’associazione San Michele”.

Appuntamento che è uno di quelli organizzati durante l'anno nell'intento di mantenere vive le tradizioni della terra natia ed il legame con essa seppur con le difficoltà dell'età che avanza per molti vastesi emigrati che in maniera più intensa sentono questa esigenza.

Nella foto Desiati con il presidente Canci e la statua di San Michele a Perth