Trofeo Bancarella sempre dal grande 'appeal' a Vasto

Centinaia di venditori ambulanti giunti da tutta Italia: sono loro, nella giornata di domenica 25 ottobre a Vasto, ad animare la 40^ edizione del Trofeo ''Bancarella'', intitolato alla memoria di Francesco Smargiassi, presidente della Confcommercio provinciale di Chieti.

Alla manifestazione, che tradizionalmente caratterizza, in questo ultimo periodo, l'ultima domenica del mese di ottobre, si registra le presenza di migliaia di visitatori, in una giornata climaticamente tranquilla dopo l'abbondante pioggia del sabato.

E' il perimetro cittadino tra Via Giulio Cesare e le strade limitrofe ad ospitare le centinaia di bancarelle allestite, all'interno delle quali Ã¨ possibile trovare di tutto: dal vestiario ai prodotti di artigianato, dai prodotti alimentari tipici ad oggetti particolari e anche da collezione.