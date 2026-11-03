Festa di San Cesario a Santa Maria Maggiore a Vasto, celebrazione e processione in chiesa

Rinnovata, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, la festa di San Cesario Martire, il cui corpo custodito nell'urna sistemata nella cripta sotto l'altare del sacro tempio al centro della città.

A presiedere la solenne celebrazione vespertina è stato Don Vincenzo D'Alleva, sacerdote novello ordinato a giugno scorso, parroco delle comunità di Santa Maria Assunta a Gissi e di San Michele Arcangelo a Carpineto Sinello.

Al termine della Santa Messa processione in chiesa con la statua di San Cesario.

In chiesa, in questa giornata, sono state inoltre distribuite le tradizionali ‘Spighe di San Cesario’, il cui ricavato sarà destinato a favore della carità e delle missioni.

La devozione dei vastesi per San Cesario (clicca qui)

Nel video qui in basso la processione con la statua in cartapesta di San Cesario realizzata dall'artista Luigi Guacci tra il 1900 e il 1910, con Don Vincenzo D'Alleva e il parroco Don Domenico Spagnoli