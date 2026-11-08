Custodire la tradizione: la Pro Loco di Pollutri narra la festa di San Nicola

Riprende l’attività della Pro Loco Pollutri APS che propone l’appuntamento “La Pro Loco racconta la Festa di San Nicola”. Questa iniziativa in programma domenica 8 novembre a Pollutri s’inserisce nel progetto di comunicazione promosso dalla Pro Loco di Pollutri con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Presso il Centro polifunzionale “Paolo Pepe”, in Largo della Madonna a Pollutri, l’obiettivo di questo incontro (inizio alle 18:00) è raccontare la Festa di San Nicola andando oltre la semplice promozione dell’appuntamento del 5 e 6 dicembre, per restituire valore alla sua storia, ai suoi simboli e alle persone che ne custodiscono e tramandano la tradizione.

Video, fotografie, interviste e testimonianze diventano strumenti per dare voce e volto a una delle manifestazioni più significative della comunità di Pollutri, valorizzandone il patrimonio culturale, religioso e folkloristico della festaa.

La serata sarà presentata da Giuseppe D’Attilio, presidente della Pro Loco Pollutri APS, che illustrerà le motivazioni che hanno portato a investire in un nuovo percorso di comunicazione. È previsto inoltre l’intervento del sindaco di Pollutri Luigi Gizzarelli, unitamente a quello di Roberta Presenza, esperta di comunicazione e marketing, che ha sviluppato un progetto basato sullo storytelling narrativo e visivo, Luisa D’Aurizio, fotografa e social media manager.

La Pro Loco APS Pollutri invita la cittadinanza, le realtà associative e tutti coloro che partecipano alla vita della comunità a prendere parte all’iniziativa.