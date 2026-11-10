San Martino Vescovo, tradizionale appuntamento di festa per la comunità dell'Incoronata di Vasto

La comunità dell'Incoronata di Vasto celebra la ricorrenza festiva di San Martino Vescovo.
“Come ogni anno vi aspettiamo per vivere insieme la gioia della festa in onore di San Martino. Un momento semplice ma prezioso e da tradizione, per ritrovarci come comunità parrocchiale”, sottolineano dall'associazione circoscrizionale “San Martino”.
Il programma prevede per la giornata odierna del 10 novembre la celebrazione della Santa Messa alle ore 19 con il parroco Padre Tonino Levita, la consegna del Premio San Martino al pittore vastese Filippo Stivaletta e la degustazione di olio e vino novello con l'intrattenimento musicale della Banda San Martino.