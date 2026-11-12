Al pittore vastese Filippo Stivaletta il Premio San Martino 2026

Al Santuario di Maria SS. Incoronata di Vasto, dopo la Santa Messa celebrata dal parroco Padre Antonio Levita, si è svolta la cerimonia di assegnazione annuale del "Premio San Martino” da parte dell’associazione di quartiere.

“Quest’anno il direttivo ha deciso di attribuire il Premio San Martino all’artista vastese Filippo Stivaletta per la sua maestria pittorica e per le preziose opere capaci di trasformare l’arte figurativa e religiosa in una preghiera visiva ” – dice il presidente Michele Sallese, che unitamente al sindaco di Vasto Francesco Menna ha consegnato la targa di riconoscimento al pittore, presenti anche il presidente del consiglio comunale Marco Marchesani e all’assessore Anna Bosco.

“Gratitudine immensa a Filippo Stivaletta che oltre ad essere una figura stimata in città è un artista e gli artisti vanno protetti ”, le parole del sindaco.