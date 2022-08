Sagra della porchetta lentellese: "Successo oltre le aspettative"

Siamo contenti e soddisfatti per la riuscita di una giornata di festa che mancava da troppo tempo, vedere il corso e la piazza così affollati per gustare la nostra specialità, ascoltare tanti accenti diversi tra loro – testimoni di una provenienza così disparata – ci ha riempito il cuore.

Siamo consapevoli che bisogna sempre fare meglio e affinare alcuni aspetti organizzativi: per questo ci scusiamo con chi non è riuscito a gustare il piatto tipico o ha dovuto passare troppo tempo in fila, lavoreremo per correggere il tiro.