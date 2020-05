Giornata della legalità, la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello aderisce all’associazione ‘Libera’

“L'albero della legalità è un elaborato creativo realizzato dai bambini di 5 anni, in memoria di Giovanni Falcone.” Così la Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale di Cupello in una nota. La scuola aderisce all’associazione “Libera”, presidio di Chieti “Attilio Romano”.

L' iniziativa è parte integrante di un percorso progettuale “Regoliamoci" di cittadinanza attiva, partecipata e consapevole, finalizzata alla sensibilizzazione e alla costruzione di una società libera da ogni forma di illegalità, permeata dallo impegno per la giustizia sociale, per la ricerca della verità, per la tutela dei diritti, all'altezza e alla speranza della nostra Costituzione.

“I bambini - spiega la coordinatrice pedagogica Angela Di Fabio - hanno risposto ,seppur a distanza fisica, con molta motivazione ed entusiasmo. La vicinanza emotiva ha fatto la differenza. Argomenti approfonditi nella nostra scuola pre-covid hanno reso semplicissima la realizzazione e il ricordo.”