Monteodorisio, il Comitato Feste: "Il Covid non ferma l'amore per il nostro paese, insieme ripartiamo"

Le limitazioni imposte dal Covid-19 non fermano l’impegno e l’entusiasmo del comitato feste Madonna delle Grazie 2020. Anche se in un periodo come quello che stiamo attraversando non è possibile festeggiare eventi, i membri del comitato stanno valutando per i prossimi mesi (Covid permettendo) una serie di iniziative per la comunità.

Uno degli ultimi eventi messi a punto dal comitato feste è proprio la festa della Madonna delle Grazie, celebrata lo scorso settembre. La tradizionale ricorrenza si è contraddistinta per il successo organizzativo di chi, nonostante le difficoltà legate all’emergenza Coronavirus, si è messo a disposizione affinchè l’evento riuscisse nel migliore dei modi.

“Abbiamo deciso di non fermarci – spiega il presidente del comitato feste Luigi Vitelli - le persone hanno creduto in noi e apprezzato il nostro operato, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia. Per il prossimo anno, attraverso le risorse ricavate dalla vendita dei porcellati con l’aiuto delle due protezioni civili ‘Il Castello’ e ‘Val Trigno’ vogliamo acquistare un nuovo defibrillatore a favore della nostra comunità. Ci aspettiamo – prosegue Vitelli - che questo virus scompaia definitivamente per tornare a festeggiare i nostri Santi come abbiamo sempre fatto. Continueremo – conclude il presidente del comitato feste – a lavorare sempre con amore per il nostro paese, insieme ripartiamo.”