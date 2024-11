AUGURI SEMPREGIOVANE OSVALDO

Osvaldo Menna oggi fa il compleanno e per questo gli facciamo tanti auguri. Di anni ne fa 72, ma non conta. Nel senso che ne avrebbe potuto fare anche 52 o 22: sarebbe lo stesso lui e sarebbe lo stesso ciò che fa e pensa. Per Osvaldo essere attivo non è un problema di età. Forse per questo non invecchia e non si sente di invecchiare. Quando l'ho conosciuto io ero un bambino di cinque anni e lui un ragazzo di diciotto: era come adesso, sempre in giro, sempre a fare cose, sempre ad animare le comitive di amici.

A memoria lo si ricorda operaio alla Marelli e quindi sindacalista. Poi commerciante e quindi fondatore della Pact e proponente la Banca del Credito cooperativo. Poi militante socialista e quindi candidato alla segreteria locale. Più tardi amministratore al Comune e alla Provincia e quindi candidato alla Regione. Adesso barista e quindi animatore del Circolo Pertini, di eventi in piazza e del rilancio della Us. Non ha mai fatto una cosa sola ed ha sempre considerato ciò che faceva come un trampolino per farne un' altra. Ecco perché ho messo quei quindi dopo ogni sua attività principale. Un altro avrebbe fatto l' operaio e solo l' operaio, non anche il sindacalista oppure solo il barista e non anche tutte queste attività sociali che sta facendo adesso.



Lui fa tutte queste attività perché, come dicevo all' inizio, ha una grande energia interiore che lo muove e lo spinge a creare. Non si scoraggia quando non gli riesce una cosa, perché la mancanza di un obiettivo è un punto di (ri)partenza. Neanche il crollo del suo storico partito, il Psi, lo ha fermato: ha continuato le sue battaglie politiche. E tutto questo attivismo lo fa rimanere sempre giovane, lo mette in contatto con migliaia di persone o lo porta a lanciarsi continuamente in nuove sfide.

Forse solo i compleanni gli ricordano che passa il tempo. Eppure resta ai miei occhi quel ragazzo che ho conosciuto quando ero bambino. E credo che resti agli occhi di tutti "une che ze move". Auguri sempregiovane Osvaldo.