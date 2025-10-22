Laurea Chiara d'Ercole

Congratulazioni a Chiara Dâ€™Ercole per il conseguimento della laurea magistrale in Filologia, linguistica e tradizione letterarie all'UniversitÃ â€˜dâ€™Annunzio' di Chieti - Pescara con la votazione di 110 e lode.

Un traguardo importante che premia lâ€™impegno, la passione e la costanza. Che questo successo sia solo lâ€™inizio di un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Con immenso orgoglio e affetto, gli auguri piÃ¹ sinceri da mamma Alessia, papÃ Ercole e dal fratello Marino Christian.

Si associa la nostra redazione