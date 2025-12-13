Buon 80Â° compleanno Antonio Prospero

Festeggia il traguardo degli 80 anni Antonio Prospero, ex sindaco di Vasto e consigliere regionale.

Tanti auguri!

Il messaggio dalla famiglia:

Ottantâ€™anni di vita, di affetti, di impegno e di valori.

Oggi celebriamo con immenso amore Tonino Prospero, punto di riferimento per la sua famiglia e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e stimarlo.

Con affetto profondo e gratitudine, gli augurano buon compleanno la sua amata Lelletta, i figli Francesco e Michele, il nipote Antonio, le nuore Chiara e Sandra, le sorelle Liliana e Clara, tutti i nipoti e le nipoti, i cugini, gli amici e le amiche.

A Tonino, esempio di dedizione, umanitÃ e passione per la vita, lâ€™augurio di continuare a essere guida e memoria preziosa per chi gli vuole bene.

Buon 80Â° compleanno!