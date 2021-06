GLI AUGURI DI DONATELLA AD ALESSANDRO DI PETTA

Tanti auguri Alessandro Di Petta per il tuo compleanno.

Abbiamo passato quasi metà dei nostri anni insieme, abbiamo creato una famiglia stupenda e ci dai tutti i giorni la certezza che per noi daresti la vita.

Il solo starti accanto mi ha reso una donna migliore e ringrazio Dio per avermi donato te! Voglio che tu sappia che se per tutti tu sei uno come tanti nel mondo, per me conti più del mondo. Ti amo amore mio AUGURI per i tuoi favolosi 40 anni!

Donatella