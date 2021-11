GLI AUGURI DI DANILO FERRILLI ALLA MAMMA

Oggi compie gli anni la colonna portante dell'intera famiglia Ferrilli. Eh sì! Perché nonostante il nome da nubile sia Adele Di Furia ha cresciuto due Ferrilli, (me e mia sorella), una Di Petta (Micaela) e sta crescendo anche un altro piccolo Ferrilli (Giovanni). Nonostante passino gli anni riesci a dare gioia ed amore a chiunque ti stia accanto, sei capace di placare gli animi agitati e come una leonessa sai tirare fuori i denti se qualcuno tocca un componente della tua famiglia.

Non ti fermi davanti a nulla e hai mille energie per tutti e per far tutto.Esempio assoluto ed unico per tutti noi!

Tra le foto che ho scelto vi sono due che mi piacciono in modo particolare: una quando per la prima volta hai preso in braccio Giovanni, dopo un mese in cui hai sofferto con noi e forse più di noi ma che ugualmente sei riuscita a darci forza e speranza; l'altra è quella di famiglia dove tutti: grandi e piccini, figli, nipoti, nuora e genero ma anche amici e vicini si sentono sempre a casa perché hai il dono unico di fare stare bene chiunque si avvicini a te.

Con l'augurio che tu possa festeggiare altri 100 compleanni e con la speranza di darti indietro anche solo 1% dell' amore immenso che tu riesci a donarci; facciamo i più sinceri

auguri di buon compleanno ad una super mamma e una super nonna!

A cui si associa anche la nostra Redazione