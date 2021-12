Si è laureato oggi 22 dicembre '21 in Ingegneria medica a Campobasso Francesco Izzi, discutendo col relatore Ing. Francesco Mercaldo la tesi in “Principi di bioingegneria e di strumentazione biomedica – Una metodologia basata sul machine learning per la rilevazione del cancro all’utero”, per la gioia della sorella, dei genitori, dei nonni, degli zii Sara ed Alfonso.

Al neo dottore le felicitazioni della Redazione de Il Trigno.net.