LAUREA MAGISTRALE PER IL DOTT. ANDREA DI IORIO - FELICITAZIONI !!!

Tanti auguri ad Andrea Di Iorio per il raggiungimento di un importante traguardo: il conseguimento della laurea magistrale in Computer and Information Engineering all'Università degli studi di Roma Tor Vergata.

Il 22 aprile 2022 ha discusso la tesi:" Sp3MM for AMG: Sparse triple Matrix Multiplication for AlgebraicMultiGrid" con il prof. Salvatore Filippone come relatore con la votazione di 109 su 110.

È una tesi sperimentale che ha considerato la progettazione, realizzazione e valutazione di varie implementazioni che riguardano il prodotto Galerkin nel contesto degli AlgebraicMultiGrid applicati a risolutori iterativi di sistemi lineari sparsi.

A lui giungono gli auguri dei genitori Rosaria Spagnuolo e Antonio Di Iorio. " Si è concluso un percorso molto impegnativo, dove hai mostrato al meglio la tua determinazione, passione e resilienza. Il tuo impegno è stato premiato. Ce l'hai fatta!!! Gli auguri ora sono per il tuo futuro professionale e personale. Ti auguriamo che sia sempre contraddistinto da grandi successi che possano valorizzare le tue preziose competenze."

Agli auguri dei genitori ovviamente si aggiungono anche gli auguri dell' editore Fabio Travaglini, del direttore Orazio di Stefano e di tutta la nostra Redazione