La Francia incrementa gli investimenti in Bitcoin

In questa fase molto florida per le monete digitali, gli investimenti in Bitcoin e Cryptocurrency hanno avuto un forte incremento in Francia. Questo soprattutto dopo che i legislatori della contea hanno approvato una nuova legge.

Pare che quest’ultimaabbia consentito ai fondi assicurativi di essere investiti in bitcoin e in altre criptovalute. Nelle notizie quindi in materia di criptovalute,non si parla d’altro che di questa nuova legge, grazie al quale ilprezzo del bitcoin oggi e il mercato della criptovaluta in generale hanno avuto un trend rialzista.

La legge del Parlamento francese per promuovere lo sviluppo del business locale

Le agenzie di stampa estera, più importanti al mondo, sono molto attente a riguardo. Una in particolare, nel suo rapporto ha recentemente scritto che l'Assemblea nazionale francese ha approvato una legge che consentirà ai mercati assicurativi francesi di investire in bitcoin e altre criptovalute.

Il disegno di legge "Piano d'azione per la trasformazione e la trasformazione delle imprese" si è posto come obiettivo quello di stimolare lo sviluppo del business locale. Tra le altre cose, il disegno di legge darà il via a un'ondata di privatizzazioni nel paese, consentendo ai mercati assicurativi di investire risparmi dai privati ​​alle imprese locali, incluse le criptovalute.

Il ministro delle finanze, rispondendo ai giornalisti, ha spiegato che la legge aiuterà l'economia francese e preparerà il paese per il futuro. Il disegno di legge sembra rimuovere la restrizione sulla percentuale di denaro che i fondi possono investire. È stato approvato dopo un voto di 147 voti favorevoli e 50 contrari.

La nuova legge francese consente ai fornitori di assicurazioni di investire in Bitcoin

Inoltre c’è da dire che il nuovo atto non era principalmente incentrato sulle criptovalute citando un'osservazione del deputato e gestore del bilancio del partito La République En Marche di Emmanuel Macron, Joel Giraud. Quest’ultimo ha dichiarato che "Questo non era l'obiettivo principale del patto, ma gli assicuratori saranno in grado di offrire prodotti basati su beni crittografici. Potranno farlo attraverso fondi specializzati”.

Ciononostante, la nuova legge francese sarà considerata una rara decisione cripto-specifica da parte di un paese europeo che chiaramente favorisce la criptovaluta. Questo perché, l'atto, quando tradotto liberamente contiene due disposizioni cripto-specifiche. Uno che consente agli assicuratori di investire in cripto attraverso fondi professionali specializzati, e un altro che consente loro di offrire polizze di assicurazione sulla vita esposte alla criptovaluta.

Il nuovo disegno di legge consentirà al paese di privatizzare i propri aeroporti per raccogliere fondi per un nuovo fondo per l'innovazione. Ridurrà inoltre gli ostacoli burocratici per l'avvio di nuove imprese.

L’approccio contrario negli Stati Uniti contro gli investimenti Bitcoin

Il bitcoin visto in modo molto positivo ora dalla Francia è viceversa in netto contrasto con l'approccio normativo negli Stati Uniti.

L’approccio di US Securities and Commission è stato descritto come un "disastro totale" dal fondatore di TechCrunch Michael Arrington che ha affermato che è meglio investire in startup di criptovalute non statunitensi. John Berlau, senior fellow presso il Competitive Enterprise Institute, ha affermato che l'approccio "limitless power grab" della SEC e la "gravosa regolamentazione" stanno uccidendo l'innovazione blockchain e criptovaluta nel paese.

