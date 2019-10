L'ASD Futura Monteodorisio inaugura la nuova stagione calcistica

MONTEODORISIO - Buoni riscontri per l’inaugurazione della stagione calcistica 2019/20 dell’ASD Futura Monteodorisio. La squadra, che conta circa 50 iscritti, ha visto la partecipazione di numerosi bambini e ragazzi. L'evento si è svolto presso il campo sportivo del paese.

“Abbiamo pensato di organizzare questa giornata, coinvolgendo i bambini attraverso momenti ricreativi. Proprio per questo, li abbiamo aiutati nel lasciare le impronte dei propri piedi su un gabbiotto che abbiamo ristrutturato nel campo sportivo. I piccoli hanno risposto positivamente all’iniziativa. – spiega Antonio Cipolla, presidente della Futura - Considerando che gli allenamenti si tengono al campo sportivo e non più al campetto S. Anna, abbiamo notato come per loro sia importante giocare in un ambiente adeguato e spazioso. Auguro a tutti i bambini di divertirsi, continuando a vivere insieme questi momenti di socializzazione e portare avanti il nome di Monteodorisio.”

“I nostri ragazzi crescono, hanno bisogno di maggiori spazi e per questo oltre alla scelta del campo sportivo come luogo destinato agli allenamenti, abbiamo deciso di ristrutturare il gabbiotto con nuove attrezzature e strumenti utili ai bambini. – commenta Giuseppe Giovine, dirigente della squadra – abbiamo lavorato affinchè ogni bambino potesse sentire propria questa piccola struttura. Anche la frase raffigurata sul gabbiotto “Il futuro siamo noi”, è rivolta nei loro confronti, perché i nostri piccoli sono il futuro del paese.”

“Il nostro obiettivo è di continuare a lavorare volontariamente e gratuitamente per i bambini. – aggiunge il vicepresidente della Futura, Patrizia Vitelli - anche le immagini presenti sul gabbiotto, tra cui una mongolfiera e l’arcobaleno, realizzate da Daniela Delle Monache, sono state scelte per trasmettere gioia verso i nostri piccoli. L’idea è stata proprio quella di renderli protagonisti in questa giornata e di educarli al rispetto reciproco.”

“Bellissima giornata organizzata dall’ASD Futura Monteodorisio, in occasione dell’apertura della stagione calcistica. Quelle che vediamo sul gabbiotto sono le impronte dei piedi dei nostri bambini, che hanno partecipato a questa iniziativa con molto entusiasmo, insieme ai loro genitori. – scrive l’Amministrazione Comunale in un post su Facebook - Ringraziamo il presidente Antonio Cipolla, il dirigente Giuseppe Giovine, il vicepresidente Patrizia Vitelli e tutte le persone che si sono messe a disposizione nell’organizzazione di questa giornata.”