Metamer mette in campo soluzioni ed agevolazioni per passare al fotovoltaico

Negli ultimi anni, l’attenzione verso l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni nell’ambiente ha assunto un ruolo centrale nella nostra società, soprattutto alla luce della nuova Direttiva sull’efficienza energetica e della EPBD IV (Energy Performance of Buildings Directive) nota come Direttiva Case Green. L’Ue ha dunque vincolato gli Stati membri a recepire le sue indicazioni, a cominciare dall’obiettivo di un taglio dell’11,7% dei consumi finali di energia entro il 2030. Si tratta di passi importanti verso un futuro più sostenibile: consumare meno, meglio e senza sprechi, anche attraverso tecnologie sempre più efficienti. Del resto il nostro pianeta ha lanciato una sfida per la sua sopravvivenza: sfruttare le fonti energetiche in modo ottimale, con un minor consumo di energia. E questo oggi è possibile senza dover rinunciare minimamente alle prestazioni, sia per edifici pubblici che privati.

Il cardine dell’efficienza energetica è senza dubbio il sole, fonte di energia in esauribile che consente di autoprodurre la propria energia a costo zero. E grazie a Metamer, azienda già leader in Abruzzo e Molise nella vendita di gas e luce, oggi impegnata attivamente nella ricerca di soluzioni per l’efficienza energetica, è possibile installare un impianto fotovoltaico recuperando fino al 50% in detrazioni fiscali.

Scegliere il fotovoltaico significa, inoltre, pianificare in maniera intelligente il risparmio energetico: non solo un’azione necessaria in termini di sostenibilità ambientale, ma anche un’importante occasione di investimento. Da oggi e per il futuro, immobili con prestazioni energetiche più alte godranno, infatti, di migliori quotazioni in termini di valore, senza contare il risparmio sulle bollette, che è diventato un obiettivo primario per le famiglie.

Ma come orientarsi correttamente nella giungla dell’energia? Metamer ha tutte le risposte. E se è normale chiedersi da dove iniziare in un percorso che può apparire complesso, in realtà le cose sono del tutto semplici. Innanzitutto è possibile richiedere un preventivo di spesa, basato sulle personali esigenze di consumo e comprensivo del recupero investimento tramite detrazione fiscale per impianti fotovoltaici domestici e professionali. Sia che si tratti di una abitazione privata, di un ufficio o di un’azienda sarà possibile ottenere soluzioni “chiavi in mano” comprensive di inverter installazione e gestione pratiche di connessione. Metamer quindi si occuperà di tutto, dal preventivo alla posa dell’impianto, grazie all’ausilio di tecnici installatori locali e certificati. Infine, passando a Metamer luce e gas si potrà usufruire di un contributo di 900 euro per efficienza energetica riconosciuto direttamente in bolletta.

«La nostra azienda è da sempre attenta alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente.