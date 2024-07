L'impegno di Metamer per l'efficienza energetica

Le notizie che leggiamo quotidianamente mostrano da diverso tempo gli effetti negativi delle emissioni di gas a effetto serra sul clima della Terra, e la comunità scientifica è compatta sulla necessità immediata di interventi concreti. L’Unione Europea ha risposto prontamente, approvando la nuova direttiva sull’efficienza energetica degli edifici (tecnicamente Epbd, Energy performance of building directive) anche nota come direttiva sulle “case green”.

Sulla base di questa direttiva, i paesi dell’Unione sono chiamati a predisporre piani nazionali che garantiscano la riduzione delle emissioni del 16% entro il 2030 e un ulteriore abbassamento tra il 20 e il 22% nel 2035. Obiettivi che sarà possibile raggiungere attraverso la transizione energetica, cioè il passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili a uno basato sulle fonti rinnovabili. Ognuno di noi può fare la propria parte nella vita di tutti i giorni, e per farlo è importante affidarsi ad aziende che operano in maniera responsabile.

Come Metamer, già leader in Abruzzo e Molise nella vendita di gas e luce che dal 2020 sceglie solo fonti rinnovabili per le forniture elettriche domestiche. «Abbiamo ampliato la nostra offerta – spiega Nicola Fabrizio, amministratore delegato dell’azienda - e oggi siamo in grado di indirizzare famiglie e imprese verso le soluzioni più adatte per l’efficienza energetica degli edifici, oltretutto beneficiando di numerosi vantaggi». Metamer è pronta ad offrire soluzioni di alta qualità, con servizio chiavi in mano e ampia personalizzazione sia nella scelta dei modelli che nelle modalità di finanziamento, per tutte le esigenze. Un investimento che viene ammortizzato da un concreto risparmio in bolletta, grazie ai consumi notevolmente ridotti, e agli incentivi fiscali a cui poter accedere, così da non accorgersi quasi della spesa.

Scegliendo Metamer per il fotovoltaico, si potrà recuperare fino al 50% su acquisto e installazione, si riceverà un servizio di consulenza specializzata, sopralluoghi e preventivi gratuiti con possibilità di rateizzazioni a interessi zero, e l’azienda gestirà direttamente le pratiche burocratiche, l’installazione, la configurazione e il monitoraggio dell’impianto. Tante agevolazioni anche per caldaie e condizionatori di nuova tecnologia.

Metamer garantisce da diversi anni un servizio completo anche su questo fronte: dal preventivo e sopralluogo gratuiti alle pratiche per la detrazione fiscale fino al 65%, con pagamenti rateizzabili, sempre a interessi zero. Inoltre, passando a gas e luce 100% green di Metamer, sarà possibile ottenere fino a 900 euro di contributo per l’efficientamento energetico recuperabile in 10 anni direttamente in bolletta.

Affidandosi a Metamer sarà possibile usufrurire degli stessi vantaggi e agevolazioni anche per altri dispositivi che completano la gamma dell’offerta. Come la pompa di calore, che ha dalla sua diversi fattori positivi: prelevando il calore a basse temperature dall’esterno, lo trasferisce all’interno utilizzando solo una piccola quantità di energia elettrica, evitando così qualsiasi dispersione di consumo. Inoltre, questo dispositivo sfrutta l’energia termica presente nell’ambiente azzerando anche le emissioni. Molti modelli possono anche raffreddare, invertendo il processo e dunque sottraendo il calore all’interno per rilasciarlo all’esterno. Infine, non poteva mancare una soluzione per incoraggiare l’utilizzo delle auto elettriche, le quali, conferma Nicola Fabrizio, «Rappresentano una scelta in termini di sostenibilità ambientale che noi abbiamo accolto e sostenuto da diversi anni con il lancio delle Metamer e-charging station certificate ABB, comodamente installabili ovunque». «Scegliere energia pulita per le nostre attività quotidiane, conclude Fabrizio, vuol dire prendere un impegno preciso con il Pianeta che non possiamo più rimandare, cogliendo l’occasione di plasmare noi stessi verso un futuro realmente sostenibile».