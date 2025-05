Metamer: la soluzione sicura per la tua energia

Con l’offerta Prezzo Sicuro Luce & Gas, Metamer ti permette di scegliere oggi una tariffa stabile e conveniente per un anno intero, proteggendoti dalle oscillazioni di mercato e offrendo vantaggi concreti. Sottoscrivere un’offerta a prezzo fisso significa avere pieno controllo sulla spesa energetica, evitando sorprese in bolletta e pianificando con serenità il proprio bilancio familiare.

Questo significa che il prezzo di oggi resterà invariato anche in inverno, quando i costi potrebbero tornare ad aumentare. Ma i vantaggi dell’offerta non terminano qui, perché “Prezzo sicuro Luce & Gas” prevede uno sconto sulla quota di commercializzazione annuale del 20% e uno sconto del 15% sulla materia prima. Una tariffa ideale per tutti i consumi domestici che strizza l’occhio al pianeta grazie all’utilizzo di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili certificate. Completano l’offerta una serie di servizi che Metamer garantisce nella massima trasparenza, con grande attenzione all’ascolto e alle esigenze del cliente.

Tra i vantaggi sempre garantiti, servizi digitali e assistenza continua, gestisci tutto online con app e sportello web e ricevi la bolletta elettronica con possibilità di pagamento mensile per diluire le spese e contenere i picchi di consumo. Accanto ai servizi digitalizzati, Metamer garantisce un servizio clienti altamente qualificato sempre presente sul territorio con agenti e sportelli a disposizione dei cittadini.

Metamer ti offre la sicurezza di una tariffa chiara, il valore aggiunto della sostenibilità e la tranquillità di un servizio accanto a te.

Scegli oggi la certezza di domani. Con Prezzo Sicuro Luce & Gas, l’energia non è più un’incognita.