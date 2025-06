Lâ€™I.T.S. MOST Academy di Ortona apre leiscrizioni ai Corsi per il Biennio 2025-2027

Hai conseguito la maturità e vuoi formarti per entrare, da subito, nel mondo del lavoro? Vuoi diventare un Esperto nei settori del Trasporto e della Logistica; del Trasporto ferroviario, e, della Logistica Industriale e, da quest’anno, anche della Manutenzione e delle Infrastrutture?

L’I.T.S. MOST Academy di Ortona apre le iscrizioni ai corsi per il Biennio 2025-2027.

I corsi, biennali, rilasciano, dopo il superamento di un esame finale, il Diploma, a valenza europea, di:

Tecnico superiore per la logistica e il trasporto intermodale ;

Tecnico superiore del trasporto ferroviario ed intermodale con qualifica di agente polifunzionale ;

Tecnico Superiore della Logistica e Trasporti per l’Industria 4.0;

Tecnico Superiore per i servizi di mobilità urbana ed extraurbana integrati;

Tecnico Superiore per l’efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture

ISCRIVITI

Sarà possibile, durante il percorso, acquisire patenti professionali e crediti formativi universitari.

I corsi si svolgono in collaborazione con l’Università dell’Aquila e con l’Università di Chieti-Pescara.

Le Iscrizioni all’Istituto Tecnologico Superiore per la Mobilità Sostenibile, per il biennio 2025/2027, sono aperte da alcunigiorni.

Per inoltrare la propria candidatura è necessario compilare il form cliccando sul pulsante qui sotto

VAL AL MODULO DI ISCRIZIONE

Solo 25 allievi, per ciascun percorso formativo, saranno selezionati per i corsi di 1800 ore, destinate ad attività formative in aula e laboratoriali, di cui gran parte per tirocinio aziendale e/o in apprendistato. Durante il percorso sono previste borse di studio e possibilità di viaggi all’estero grazie al programmaERASMUS+.

Gli interessati potranno presentare domanda di Iscrizione, fino al 30 settembre.

I corsi, erogati a titolo gratuito, nelle sedi di Ortona, Vasto e Pescara, prevedono anche l’attuazione di apprendistati professionalizzanti.

Per ulteriori info VAI AL MODULO DI ISCRIZIONE