Con Metamer blocchi il prezzo e liberi la mente

Le fluttuazioni delle spese energetiche causate dal periodo di incertezza politico-economico che sta caratterizzando gli ultimi anni continuano a suscitare grande apprensione tra i cittadini. Con l’avvicinarsi della stagione invernale molti si preoccupano dell’aumento dei costi delle bollette, che può rendere più difficile gestire il budget familiare. Questa insicurezza rischia di influenzare le decisioni di consumo e investimento minando la serenità delle famiglie.

Di fronte a questo momento incerto sui mercati energetici è fondamentale rivolgersi a gestori seri, pronti a offrire soluzioni in grado di proteggere i propri clienti. È questo l’impegno di Metamer, azienda leader in Abruzzo e Molise nella vendita di gas e luce e altre soluzioni di efficienza energetica, che ha messo a punto un’opportunità unica: l’offerta “Prezzo Sicuro Luce & Gas” che assicura un prezzo fisso e molto competitivo per la fornitura di energia, garantendo tranquillità e stabilità anche in un contesto di aumenti vertiginosi dei costi. L’offerta consente, infatti, di bloccare subito il costo della materia prima su luce (0,109 €/kWh) e gas (0,370 €/Smc), al prezzo più vantaggioso degli ultimi mesi, mettendo al sicuro i consumi per un intero anno.

Bloccando il prezzo della materia prima luce e gas oggi, non si correrà il rischio di subire aumenti in inverno, quando i prezzi potrebbero tornare ad aumentare. Si potrà inoltre beneficiare di uno sconto del 20% sul costo di commercializzazione che sarà di soli 10 euro al mese, assicurandosi un risparmio concreto e duraturo. Zero sorprese in bolletta dunque che ti consentirà di restare al sicuro da eventuali rincari stagionali. Per questo è importante attivare tempestivamente l’offerta che sarà valida fino al 14 ottobre prossimo. Con in più la garanzia di una tariffa 100% green, perfetta per le famiglie che vogliono consumare energia pulita e sostenibile.

Ma le offerte Metamer presentano anche ulteriori vantaggi, come un servizio clienti efficiente e attento alle esigenze dei cittadini, gestito internamente e in Italia. Inoltre, per rendere sempre più facile e sicura la gestione delle bollette, Metamer ha recentemente lanciato una nuova app, ancora più chiara e completa, che permette di gestire le forniture di luce e gas, visualizzare bollette e consumi, inviare autoletture e contattare l’assistenza, anche da remoto. Infine, la possibilità della fatturazione mensile - anziché bimestrale - delle bollette, permette un controllo facilitato dei costi, con importi più piccoli; oltre ad aiutare ad identificare tempestivamente eventuali anomalie nei consumi. accorgimenti per mettere al sicuro il proprio budget energetico e affrontare il futuro con serenità, sapendo di aver fatto la scelta giusta per la propria famiglia.

