"Tutti pazzi per Lei", la nuova commedia targata Compagnia di teatro 'Lu Vrascire'

Cosa succede quando i sentimenti diventano un gioco di potere?
Quando lâ€™amore non segue le regoleâ€¦
Quando una donna decide di non essere ciÃ² che gli altri vogliono?
A Marzo la Compagnia di teatro "Lu Vrascire", in occasione del ventesimo anniversario dalla sua fondazione, torna in scena con una commedia completamente riadattata da non perdere dal titolo: "Tutti pazzi per Lei"
(adattamento, trasposizione e regia de La Locandiera di Carlo Goldoni a cura di Rosanna Pacchioli)
Una rilettura moderna e spiritosa di un classico goldoniano senza tempo.
Personaggi pronti a sorprendere.
Una storia che parla al presente.
Quando Il sipario si alzerÃ â€¦ tu ci sarai?
Biglietti in vendita dal 01/02/2026
sulla piattaforma on-line www.diyticket.it cliccando a questo link:
https://www.diyticket.it/events/Teatro/29052/tutti-pazzi-per-lei
Presso Tabacchi Target a San Salvo in via Roma, in tutte le ricevitorie Sisal e inquadrando il QR code della locandina!
Prenota il tuo posto.. ci sarÃ da divertirsi!