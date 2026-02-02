Partecipa a IlTrigno.net

"Tutti pazzi per Lei", la nuova commedia targata Compagnia di teatro 'Lu Vrascire'

Informazione Aziendale
Cosa succede quando i sentimenti diventano un gioco di potere?
Quando lâ€™amore non segue le regoleâ€¦
Quando una donna decide di non essere ciÃ² che gli altri vogliono?

A Marzo la Compagnia di teatro "Lu Vrascire", in occasione del ventesimo anniversario dalla sua fondazione, torna in scena con una commedia completamente riadattata da non perdere dal titolo: "Tutti pazzi per Lei" 

(adattamento, trasposizione e regia de La Locandiera di Carlo Goldoni a cura di  Rosanna Pacchioli)

Una rilettura moderna e spiritosa di un classico goldoniano senza tempo.
Personaggi pronti a sorprendere.
Una storia che parla al presente.

Quando Il sipario si alzerÃ â€¦ tu ci sarai?

Biglietti in vendita dal 01/02/2026
sulla piattaforma on-line www.diyticket.it cliccando a questo link: 
https://www.diyticket.it/events/Teatro/29052/tutti-pazzi-per-lei

Presso Tabacchi Target a San Salvo in via Roma, in tutte le ricevitorie Sisal e inquadrando il QR code della locandina!

Prenota il tuo posto.. ci sarÃ  da divertirsi!

