GGOIL premia gli automobilisti: lavaggio auto in omaggio con il rifornimento

Unâ€™iniziativa pensata per gli automobilisti di San Salvo e del territorio arriva da GGOIL, precisamente dall'impianto di Strada Vecchio Mulino (ingresso dalla rotatoria davanti alla Pilkington).

Dal 14 gennaio al 15 febbraio 2026, lâ€™impianto propone una promozione che abbina il rifornimento di carburante a un servizio utile per la cura dellâ€™auto.

Nel periodo indicato, effettuando un rifornimento minimo di 40 euro di benzina o gasolio, Ã¨ possibile ottenere un lavaggio esterno dellâ€™auto in omaggio. Il lavaggio viene eseguito con spazzole antigraffio e comprende la fase di asciugatura, assicurando un trattamento efficace e rispettoso della carrozzeria.

La promozione, come giÃ  detto, Ã¨ valida esclusivamente presso lâ€™impianto GGOIL di San Salvo, in Strada Vecchio Mulino.

Orari di apertura

Lâ€™impianto Ã¨ aperto con orario continuato:
- Dal lunedÃ¬ al sabato: dalle 06:00 alle 21:00
- Domenica: dalle 07:00 alle 20:00

Unâ€™iniziativa che coniuga convenienza e attenzione al cliente, rivolta non solo ai residenti di San Salvo ma anche a chi attraversa lâ€™area per motivi di lavoro o di passaggio.

L'impianto
 Tel: 0873342673

