Giuseppe Neri Design, progetti d’arredo su misura per case e uffici

C’è chi scopre la propria strada con il tempo e chi, invece, la respira fin da bambino. È il caso di Giuseppe Neri, designer specializzato nella progettazione di interni, che ha trasformato una passione naturale in una professione strutturata e riconosciuta.

“Ho deciso di iniziare l’attività di designer perché, sin da piccolo, ho sempre preferito esprimermi attraverso il disegno piuttosto che in altri modi. La mia famiglia, dal 1959, è proprietaria di un mobilificio e, di fatto, ho respirato progettazione fin da piccolo”, racconta Neri.

Un percorso che affonda quindi le radici nella tradizione artigianale, ma che si è evoluto attraverso una solida formazione accademica: Giuseppe Neri si è infatti laureato con lode presso l’Università ‘d’Annunzio’ di Chieti-Pescara, consolidando competenze tecniche e progettuali che oggi rappresentano il cuore della sua attività.

Il suo approccio al design si distingue per l’equilibrio tra creatività e funzionalità. Ogni progetto nasce da un’attenta analisi degli spazi e delle esigenze del cliente, con una particolare cura nella scelta dei materiali e nelle soluzioni d’arredo.

“Disegno e progetto quotidianamente spazi, con un approccio che unisce creatività, funzionalità ed attenzione ai materiali – spiega – con una particolare esperienza nella progettazione residenziale e commerciale”.

Che si tratti di una casa privata o di un ambiente di lavoro, l’obiettivo è sempre lo stesso: creare spazi che siano non solo belli da vedere, ma anche pratici da vivere. Ambienti pensati su misura, capaci di rispecchiare l’identità di chi li abita o li utilizza ogni giorno.

Uno degli aspetti distintivi dell’attività di Giuseppe Neri è la gestione completa del progetto. Dal primo sopralluogo fino alla realizzazione finale, ogni fase viene seguita con attenzione, garantendo un risultato coerente e di qualità.

È possibile richiedere un sopralluogo e un’analisi di fattibilità per riprogettare gli interni della propria abitazione o del proprio locale commerciale, ricevendo una consulenza personalizzata e mirata.

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento:

339 8334342

www.giuseppeneridesign.it

Un servizio pensato per chi desidera valorizzare i propri spazi con soluzioni d’arredo uniche, progettate su misura e curate in ogni dettaglio.