Blunotte Dolce Dormire, 25 anni di attività

Il 7 aprile 2001 apriva i battenti a Vasto, in Via Martiri della Libertà 20, il negozio “BLUNOTTE MATERASSI”, punto vendita specializzato di materassi, reti, letti, guanciali e accessori per il letto.

Passione e dedizione sono stati, da subito, i sentimenti che hanno ispirato questa realtà, piccola nelle dimensioni ma grande nel consigliare, ascoltare, guidare nell'acquisto di forniture sia modeste che importanti e tutte nell'ottica “qualità al prezzo giusto!”

25 anni con migliaia di clienti affezionati e fidelizzati, il loro passaparola di soddisfazione è tutt’ora più efficace di ogni sorta di messaggio pubblicitario.

25 anni di collaborazione con primarie aziende del settore hanno permesso di poter fornire anche prestigiose realtà turistiche ricettive, soddisfatte delle recensioni positive che gli ospiti rilasciano per “aver dormito bene”.

Corsi di aggiornamento e molteplici riconoscimenti vengono condivisi con tutti i clienti, rispettati e accolti con tanta cortesia, perché inestimabile patrimonio di BLUNOTTE Dolce Dormire.

E BLUNOTTE Dolce Dormire, nella persona della titolare, signora Lucia, esprime un grandissimo e sincero

GRAZIE A TUTTI!