Luca Daniele lancia Uniqo Ventisette, nuovo sito web dedicato all'abbigliamento maschile

Un nuovo progetto imprenditoriale prende vita a San Salvo, dove lâ€™iniziativa e la passione di un giovane del territorio si trasformano in unâ€™opportunitÃ concreta nel mondo digitale.

Si chiama Luca Daniele, ha 33 anni, ed Ã¨ il fondatore di un nuovo sito web dedicato allâ€™abbigliamento maschile, pensato per coniugare stile, accessibilitÃ e identitÃ locale. Con uno sguardo attento alle tendenze contemporanee e alle esigenze di una clientela sempre piÃ¹ connessa, il lancio della piattaforma segna un passo importante non solo per il suo percorso personale, ma anche per il tessuto economico della cittÃ .

Il 27 marzo alle 19:27 nasce Uniqo 27

Unâ€™idea che guarda al futuro con stile e autenticitÃ , pronta a ritagliarsi il proprio spazio nel panorama dellâ€™e-commerce grazie a idee fresche e grande determinazione.

A breve ci saranno novitÃ su showroom e punto di ritiro per la stagione estiva 2026 a San Salvo Marina.

Scopri di piÃ¹ su: https://www.uniqo27.com e sulla pagina Instagram dedicata

A Uniqo Ventisette vanno i piÃ¹ sinceri auguri di successo, crescita e soddisfazioni.

Fai parte anche tu del progetto di Uniqo 27!