Intervista al Dottor Nicola Morasca, direttore sanitario del Poliambulatorio San Paolo a Vasto: “Un presidio sanitario moderno, vicino alle persone e integrato con il territorio”

In un momento in cui la medicina territoriale vive profonde trasformazioni, a Vasto nasce una nuova realtà sanitaria che punta su servizi specialistici, percorsi personalizzati, di prevenzione e cura, e rapporto umano con il paziente: il Poliambulatorio San Paolo.

Alla guida sanitaria della struttura il Dottor Nicola Morasca, medico chirurgo, anestesista, internista e figura storica della medicina territoriale vastese.

Dottor Morasca, lei rappresenta da decenni un punto di riferimento della medicina territoriale vastese. Dopo una lunga carriera come medico di medicina generale continua ancora oggi il suo impegno professionale come direttore sanitario del Poliambulatorio San Paolo. Cosa significa per lei vivere la medicina con questa dedizione e con un approccio umano che molti pazienti definiscono “il medico di una volta”?

La medicina, prima ancora che una professione, è sempre stata per me una vocazione. In tanti anni di attività ho cercato di costruire con i pazienti un rapporto basato sull’ascolto, sulla fiducia e sulla presenza costante. Credo che il medico non debba limitarsi a curare una patologia, ma debba accompagnare la persona nel suo percorso di salute, comprendendone anche gli aspetti umani e psicologici. Anche dopo il pensionamento da medico di medicina generale ho sentito il desiderio di continuare a mettere la mia esperienza al servizio della comunità. Oggi, nel ruolo di direttore sanitario del Poliambulatorio San Paolo, porto avanti gli stessi valori che hanno guidato tutta la mia carriera: attenzione al paziente, medicina del territorio, prevenzione e qualità dell’assistenza sanitaria. Penso che le persone abbiano ancora bisogno di sentirsi ascoltate, seguite e accolte con umanità. Essere “un medico come una volta”, oggi, significa forse proprio questo: unire competenza medica, esperienza clinica e vicinanza autentica al paziente.

Dottor Morasca, qual è la missione del Poliambulatorio San Paolo?

Il Poliambulatorio San Paolo nasce con l’obiettivo di creare un punto di riferimento sanitario moderno, accessibile e multidisciplinare per Vasto e per tutto il territorio. La nostra missione è offrire servizi specialistici qualificati, tempi rapidi e un approccio umano e integrato alla cura.

Quali sono gli elementi che rendono questa struttura innovativa?

L’innovazione nasce dall’integrazione tra professionalità, che permette una presa in carico più completa della persona, dalla ricerca di nuove professionalità e tecnologie. Ma la vera innovazione forse è proprio un ritorno al passato nell’approccio al paziente. Un approccio più umano e attento. Quindi l’innovazione al Poliambulatorio San Paolo è un vero e proprio incontro tra passato e futuro.

Il Poliambulatorio si trova nei pressi della Farmacia Giovannelli. Quanto conta questa continuità con il territorio?

Conta moltissimo. Il dottor Vincenzo Giovannelli e i figli, Gloria e Gaetano, rappresentano da anni una presenza importante per il quartiere San Paolo e per la città. Ed è proprio dai valori e dall’approccio umano al paziente, che condividiamo da sempre, che nasce la nostra collaborazione. E con il Poliambulatorio San Paolo vogliamo rinsaldare questo legame con la comunità continuando a innovare e ampliare i servizi sanitari disponibili per i cittadini.

Quali sono i principali servizi specialistici già attivi?

Offriamo già numerosi servizi diagnostici e specialistici: in ginecologia e riabilitazione del pavimento pelvico, cardiologia, otorinolaringoiatria, gastroenterologia, ortopedia, fisioterapia e altri ancora. Con l'obiettivo di costruire un’offerta sanitaria sempre più completa.

Oggi si parla molto di medicina integrata. Cosa significa concretamente per voi?

Molti pazienti oggi cercano luoghi dove sentirsi seguiti e non semplicemente visitati. E medicina integrata significa anche questo: considerare il paziente nella sua globalità. Non ci limitiamo al singolo sintomo, ma valutiamo la persona nel suo insieme. La collaborazione tra specialisti permette di elaborare percorsi personalizzati, più efficaci sia nella prevenzione sia nella cura.

Quanto è importante oggi investire sulla prevenzione?

La prevenzione è fondamentale. Diagnosticare precocemente molte patologie significa aumentare le possibilità di trattamento efficace e migliorare la qualità della vita. Per questo promuoviamo controlli specialistici, screening e percorsi diagnostici mirati.

Quale valore aggiunto può offrire un poliambulatorio territoriale rispetto a strutture più grandi?

La vicinanza al paziente nel senso più ampio del termine. Un centro medico territoriale, come il Poliambulatorio San Paolo, permette un rapporto più diretto con le persone, tempi più rapidi e una maggiore continuità assistenziale nelle visite specialistiche. Ma anche più relazione umana. Le persone cercano competenza, ma anche ascolto e fiducia. E hanno bisogno di orientamento oltre che di cure.

Quali sono i progetti futuri del Poliambulatorio San Paolo? Stiamo lavorando per ampliare ulteriormente i servizi specialistici, introdurre nuove branche, nuove prestazioni diagnostiche e riabilitative. L’obiettivo è continuare a crescere, ma sempre mantenendo alta la qualità dell’assistenza e rispondendo ai bisogni reali del territorio.

Un messaggio finale ai cittadini di Vasto e del territorio?

In sintesi vorremmo che le persone trovassero qui, nel nostro Poliambulatorio, non soltanto servizi sanitari qualificati, ma anche: ascolto, attenzione e un punto di riferimento vicino alle loro esigenze. Dove professionalità, innovazione e attenzione umana lavorano insieme per offrire un’assistenza sanitaria di qualità.

Poliambulatorio San Paolo

Via Raffaele Mattioli 1 – angolo Via Giuseppe Spataro, Vasto

Tel. 0873 382187 – 331 6147156

www.poliambulatoriosanpaolovasto.it