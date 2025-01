'Camminata del Buon Anno', prima edizione targata CAI sul percorso Vasto-San Salvo

Il progetto di cammino sportivo BornTOwalk – NatiXcamminare della Federazione Italiana Camminatori Sportivi insieme al CAI Sezione di Vasto organizza, grazie anche al supporto di Colline di Evagrio la prima edizione della Camminata del Buon Anno (Walking Marathon).

Si tratta di un percorso di camminata sportiva a scopo ludico motorio adatto a tutti lungo la pista ciclopedonale “Via Verde” e sotto la guida di Francesco Bancher, istruttore nazionale e promotore egli stesso del progetto "Born To Walk - NatiXcamminare" in seno alla Federazione Italiana Camminatori Sportivi.

È in questo modo che il CAI sezione di Vasto intende dare inizio al nutrito programma delle attività previste per il 2025.

Un invito a dedicare regolarmente alla camminata sportiva parte del nostro tempo perché camminare fa bene soprattutto se viene svolta all'aria aperta, nella natura e durante le ore di luce.

Un’occasione e un’opportunità per conoscere più da vicino il Club Alpino Italiano e le proposte escursionistiche e culturali che propone accomunate tutte da un unico denominatore comune: la conoscenza, la valorizzazione e il rispetto per il nostro stupendo territorio, per la natura e le creature che la abitano.

L’appuntamento è per domenica 12 Gennaio 2025 alle ore 9.30 presso Hotel President in Viale della Dalmazia, 136 Marina di Vasto

Per info: 328.1821381 - 348.3064709 - 348.7769655

Si consiglia: abbigliamento e calzature sportive adatti alla stagione e borraccia al seguito.

Partecipazione gratuita e aperta a tutte le età

Gianni Colonna

addetto stampa CAI Vasto