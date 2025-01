Vera 'passione rossoblù', Giuseppe Marisi è presidente onorario della Virtus Cupello

Nell'intervallo della partita di Eccellenza di domenica scorsa tra Virtus Cupello e Pontevomano, vinta alla fine in rimonta 2-1 dalla squadra di Peppino Di Francesco, breve ma intenso momento celebrativo di una delle figure storiche del calcio cupellese, quella di Giuseppe Marisi, per tanti anni apprezzato segretario e dirigente della società, al quale conferita la carica di presidente onorario.

Sono stati i vertici della Virtus Cupello, capitanati dal presidente Angelo Pollutri e da Oreste Di Francesco, ad “abbracciare” Giuseppe Marisi e a tributargli il significativo riconoscimento, unitamente ai rappresentanti della locale amministrazione comunale, con in testa il sindaco Graziana Di Florio.

La nota del club: “La società sportiva Virtus Cupello, in occasione dell'86° compleanno del dirigente/segretario Giuseppe Marisi nomina lo stesso presidente onorario per aver assicurato la nascita e la crescita dell'associazione più antica della città. Consegnano un trofeo di riconoscimento i dirigenti della mitica Virtus Cupello”.

Le parole del primo cittadino: "Con il suo impegno e la sua dedizione, Peppino ha sempre dimostrato di essere un esempio per tutti noi, incarnando i valori più alti di umanità e senso civico. In qualità di sindaco, insieme a tutta l’amministrazione comunale, ho avuto l’onore di presenziare a questa cerimonia e di consegnargli una targa a nome di tutta la nostra comunità. Un piccolo gesto per riconoscere il grande valore umano e sociale che Giuseppe rappresenta.”